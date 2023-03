ATP Masters Indian Wells: Stan Wawrinka und Jan-Lennard Struff mit Auftaktsiegen

Stan Wawrinka und Jan-Lennard Struff sind erfolgreich ins ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells gestartet. Sowohl der Schweizer als auch der Deutsche siegten in drei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 21:54 Uhr

Stan Wawrinka ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Event gestartet

Kurzfristig hat das bei Stan Wawrinka beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells nicht wirklich gut ausgesehen: Der Schweizer zeigte in seinem Auftaktduell mit dem Australier Aleksander Vukic einen äußerst dürftigen zweiten Satz. Und musste diesen folgerichtig deutlich mit 1:6 abgeben. Der dreifache Major-Sieger putzte sich kurz ab, startete stark in den Entscheidungssatz und machte wenig später mit 6:1 den Dreisatzerfolg perfekt. Wawrinka trifft in Runde zwei auf Miomir Kecmanovic.

Auch Jan-Lennard Struff ist indes erfolgreich ins erste ATP-Masters-1000-Event des Jahres gestartet. Der Warsteiner, der sich in Kalifornien bereits durch die Qualifikation gespielt hat, kämpfte sich gegen den Franzosen Quentin Halys nach verpatztem Auftaktsatz stark zurück ins Match und siegte schlussendlich in drei Sätzen. Im dritten Abschnitt gelang dem Deutschn früh das entscheidende Break. Mit einem weiteren gewonnen Rückschlagspiel gelang es dem Warsteiner schließlich, den Einzug in Runde zwei perfekt zu machen. Dort geht es für den Deutschen gegen Tommy Paul.

Ebenfalls bereits in Runde zwei stehen Jack Draper und Mackenzie McDonald, die sich in ihren Erstrundenmatches jeweils überhaupt keine Blöße gaben.

