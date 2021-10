ATP Masters Indian Wells: Stefanos Tsitsipas dreht Match gegen Fognini

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 3) hat gegen Fabio Fognini grade noch mal den Hals aus der Schlinge gezogen - und steht erstmals in der Runde der letzten 16 in Indian Wells.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2021, 09:50 Uhr

Stefanos Tsitsipas

In einem teils hitzigen Match gewann der Mann aus Griechenland am Ende mit 2:6, 6:3 und 6:4, er trifft im Achtelfinale nun auf Alex de Minaur.

Tsitsipas stand dabei schon mit dem Rücken zur Wand, lag nach dem verlorenen ersten Satz auch im zweiten Durchgang mit Break zurück. Schaffte dann aber die Wende. "Ein super Comeback, ehrlich... ich weiß gar nicht, was passiert ist", so der an Position zwei Gesetzte. Er habe am Ende Punkt für Punkt gespielt und das Momentum mitgenommen.

Tsitsipas baute seine Matchsiege in 2021 damit auf 53 aus, so viele hat ein anderer Spieler in dieser Saison auf dem Konto.

Zverev nun gegen Monfils

In der Nacht hatte auch Alexander Zverev den Einzug ins Achtelfinale geschafft: Gegen Andy Murray siegte er mit 6:4, 7:6 (4), obwohl er in beiden Sätzen mit Break zurücklag. Zverev trifft nun auf Gael Monfils, der mit 7:5, 6:2 gegen Kevin Anderson siegte.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells