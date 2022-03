ATP Masters Indian Wells: Stefanos Tsitsipas will nach "Wunder" durchstarten

Noch ist Stefanos Tsitsipas im Jahr 2022 ohne Einzeltitel. Dass der Grieche überhaupt schon wieder auf der Tour unterwegs ist, bezeichnete er im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells als "Wunder".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.03.2022, 12:51 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas möchte in Indian Wells voll angreifen

Wie gut Stefanos Tsitsipas Tennis spielen kann, sah man im Viertelfinale der diesjährigen Australian Open. Dank einer famosen Vorstellung schlug der Grieche Jannik Sinner in drei Sätzen, eine Runde später war gegen Daniil Medvedev allerdings Schluss. Dennoch: Tsitsipas verbuchte das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres als vollen Erfolg.

Schließlich - so Tsitsipas im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells - hatte sein Arzt nach der Ellbogen-Operation im November erst in der Sandplatzsaison mit einem Comeback des 23-Jährigen gerechnet. "In gewisser Weise war es ein Wunder", meinte Tsitsipas über seine frühe Rückkehr auf die Tour.

Tsitsipas 2021 mit Problemen

"Die Tatsache, dass ich bei den Australian Open so weit gekommen bin, war das Beste, was mir in puncto Comebacks in meiner Karriere bisher passiert ist - nach einer so schwierigen Verletzung, unter der ich viele Jahre lang gelitten habe", sagte Tsitsipas, den die Probleme gemäß eigenen Angaben auch während der gesamten Saison 2021 beschäftigten.

"Es war sehr traurig, sich in gewisser Weise hilflos zu fühlen. Ich fühlte mich schwach und unfähig, neue Höhen zu erreichen. Deshalb möchte ich in diesem Jahr konsequent sein und mich gut fühlen", gab der Weltranglistenfünfte die Marschroute für die laufende Spielzeit vor.

Tsitsipas auch im Doppel am Start

Tsitsipas spielte nach den Australian Open noch in Rotterdam, Marseille und Acapulco. Während er nach wie vor auf seinen ersten Einzeltitel des Jahres wartet, triumphierte er in Mexiko an der Seite von Feliciano Lopez. Auch in Indian Wells werden die beiden wieder gemeinsam an den Start gehen.

Der Fokus des 23-Jährigen liegt naturgemäß aber nach wie vor auf der Einzelkonkurrenz. In Indian Wells, wo Tsitsipas 2021 im Viertelfinale ausschied, trifft er zunächst auf Juan Manuel Cerundolo oder Jack Sock. Bereits im Viertelfinale könnte es dann zu einem Wiedersehen mit Medvedev kommen.

