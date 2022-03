ATP Masters Indian Wells: Zu wenig Respekt für den Titelverteidiger?

Titelverteidiger Cameron Norrie hat sich auch in diesem Jahr gut beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells geschlagen. Mit der Ansetzung seiner Matches war der Brite jedoch nicht ganz einverstanden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2022, 08:07 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie hätte gerne öfter im Stadium 1 gespielt

Indian Wells ist nicht Roland Garros, so viel sollte zunächst einmal festgehalten werden. Die French Open haben es sich während der letzten Jahre zur (un)schönen Gewohnheit gemacht, die großen Plätze in erster Linie mit LokalfavoritInnen zu besetzen. Und verdienten Größen des Tennissports, die keinen französischen Pass besitzen, etwas Nähe zum gemeinen Fanvolk zukommen zu lassen. Frag nach etwa bei Angelique Kerber, die sich im Stade Roland Garros auf den kleineren Courts so gut auskennt wie wohl kaum eine andere dreimalige Grand-Slam-Championesse.

Von einem Triumph bei einem Major war Cameron Norrie während seiner Karriere bislang noch weit entfernt, immerhin aber trat der Brite in Indian Wells 2022 als Titelverteidiger an. Und durfte diese gegen Pedro Martinez im Stadium 5 (in Worten: fünf) starten. Nicht ganz fair, nicht ganz fein? Nicht nur diese Ansetzung hat bei Norrie jedenfalls für ein wenig Verwunderung gesorgt, wie er nach seinem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz zu Protokoll gab.

Norrie in einer Hälfte mit Nadal und Kyrgios

„Ich war ein wenig enttäuscht über den Spielplan an meinem ersten Tag“, erklärte Norrie also. „Ich glaube, das hat ein wenig den fehlenden Respekt gezeigt.“ Der Vergleich mit der Siegerin bei den Frauen von 2021 fiel jedenfalls nicht gut aus. „Badosa hat all ihre Matches im Stadium 1 gespielt, ich nur meine beiden letzten.“ Was, so Norrie, auch damit zusammengehangen ist, dass bei den Frauen viele Topstars nicht am Start waren. Seine Hälfte des Tableaus aber vollgespickt mit attraktiven Namen wie etwa jenen von Rafael Nadal oder Nick Kyrgios war.

Dennoch war Indian Wells auch in diesem Jahr eine Reise wert für Cameron Norrie. Er habe die Rückkehr der fans sehr zu schätzen gewusst, viel Unterstützung von den Rängen erfahren. Es sei lediglich ein wenig enttäuschend gewesen, dass er im Viertelfinale ausgeschieden sei. Aber: „Hey, man kann nicht alle gewinnen.“

