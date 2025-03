ATP Masters live: Alexander Zverev vs. Jordan Thompson im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jordan Thompson treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.03.2025, 19:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Alexander Zverev hat, anders als in Indian Wells, seine Auftaktaufgabe bei dem Masters in Miami mit Bravour gelöst. Gegen den 37. der Welt, Jordan Thompson, soll es so positiv weitergehen.

Neue Rivalen sind Zverev und der Australier keineswegs. Insgesamt standen sich die beiden Spieler schon vier Mal gegenüber – das Siegesverhältnis ist ausgeglichen. Die letzte Begegnung ging jedoch an die deutsche Nummer Eins. Beim Masters in Kanada im vergangenen Jahr gab Zverev nur zwei Spiele gegen Thompson ab.

Zverev vs. Thompson

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jordan Thompson gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau der Herren