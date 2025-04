ATP Masters Madrid: „ADF“ - Zverevs nächster Gegner spielt eine heimlich starke Saison

Die Bilanz von Alexander Zverev gegen seinen heutigen Gegner Alejandro Davidovich Fokina ist (sehr) positiv. Der Spanier ist dennoch nicht zu unterschätzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 18:26 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina hat 2025 schon 21 Tour-Matches gewonnen

Inklusive seines Erfolges gegen Roberto Bautista Agut am Freitag hat Alexander Zverev in diesem Jahr 20 Matches gewonnen. Das ist eine sehr ordentliche Bilanz, auch wenn einige der sieben Niederlagen, die es 2025 für die deutsche Nummer eins auch gesetzt hat, gegen Gegner zustande kamen, die normalerweise nicht auf Augenhöhe mit Zverev mitspielen. Allen voran Francisco Comesana, der in Rio de Janeiro von einem Kurzzeittief Zverevs profitierte.

Immerhin: Mit dem Erfolg in München ist der erste Titel der laufenden Saison unter Dach und Fach, Zverev hat sein Selbstvertrauen zurück - und spielt jetzt wieder auf einem seiner Lieblingscourts auf der ATP-Tour: dem Stadion Manolo Santana in der Caja Magica von Madrid.

Alejandro Davidovich Fokina indes hat sogar eine Partie mehr für sich entschieden als Zverev. Der Zweitrundenerfolg gegen den eigentlich lästigen Nuno Borges fiel erstaunlich deutlich für den 25-jährigen Spanier aus. Mit einem Turniersieg kann Davidovich Fokina zwar nicht dienen (weder in dieser Saison noch überhaupt), ziemlich heimlich liefert er aber eine richtig starke Spielzeit ab: Im Race to Turin steht „ADF“ aktuell auf Platz zehn.

Davidovich Fokina schlägt Zverev in Toronto

Zwei Ma hat Davidovich Fokina in den letzten Wochen an seinem ersten Championat geschnüffelt, verlor aber sowohl in Delray Beach (gegen Miomir Kecmanovic) wie auch in Acapulco (gegen Tomas Machac) im Endspiel. Noch beeindruckender vielleicht sein Run in Monte-Carlo, der erst mit einer Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Carlos Alcaraz endete. Davor hatte Davidovich Fokina neben anderen auch Ben Shelton und Jack Draper besiegt.

Gegen Alexander Zverev gab es bislang fünf Partien, vier davon hat der Deutsche gewonnen, auch die einzige auf Sand in Roland-Garros 2023. Der einzige Erfolg für ADF kam in Toronto 2023 zustande, in einer Deutlichkeit (6:2 und 6:1), die darauf schließen lässt, dass Zverev einen gebrauchten Tag mit auf den Court brachte.

Die Favoritenrolle liegt klar bei der Nummer eins von Madrid, aber Zverev hat sicherlich mehr Widerstand zu erwarten als bei seinem ersten Auftritt. Die Beinarbeit von Davidovich Fokina ist exzellent, die Drop Shots potenziell Waffen (wenn auch gar nicht so oft eingesetzt) - aber es muss schon viel zusammenkommen, dass der Lokalmatador tatsächlich die Überraschung schafft. Denn im Manolo Santana hat Alexander Zverev bislang nur zwei Matches verloren. Gegen Carlos Alcaraz. Also wenigstens einen Landsmann von Alejandro Davidovich Fokina.

