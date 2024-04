ATP-Masters Madrid: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld, Auslosung

Am Mittwoch beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Hier findet Ihr alle Infos zum Traditionsturnier in der Caja Magica.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2024, 14:16 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz verteidigte im letzten Jahr seinen Titel in Madrid.

Wer ist in Madrid 2024 am Start?

Am Samstag sagte Novak Djokovic seine Teilnahme ab, der damit ein weiteres Masters verpassen wird. Sonst sind alle Topspieler vertreten. Auch Rafael Nadal geht in der spanischen Hauptstadt an den Start.

Wer sind die Favoriten in Madrid?

Im vergangenen Jahr holte Carlos Alcaraz den Titel und verteidigte diesen damit sogar. Im Endspiel siegte die spanische Nummer eins gegen Jan-Lennard Struff, der in Madrid zum Höhenflug ansetzte. Im Vorjahr lautete der Finalgegner übrigens Alexander Zverev. Ein deutsches Finaltriple wäre also möglich.

Wer überträgt das Masters in Madrid im TV und Livestream?

Wie gewohnt wird auch das Masters aus Madrid vom ersten Tag bis zum Endspiel von Sky übertragen.

Was hat die Auslosung gebracht?

Geht es nach der Auslosung, dann sollten sich folgende Viertelfinal-Begegnungen ergeben:

Jannik Sinner (ITA/1) Casper Ruud (NOR/5) Daniil Medvedev (RUS/3) Stefanos Tsitsipas (GRE/6) Hubert Hurkacz (POL/8) Alexander Zverev (GER/4) Andrey Rublev (RUS/7) Carlos Alcaraz (ESP(2)

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Das Preisgeld in Madrid teilt sich 2024 wie folgt auf (alle Angaben in Euro):