ATP Masters Madrid: Altmaier sichert sich Teilnahme im Hauptfeld

Daniel Altmaier hat auch in der zweiten Qualifikationsrunde überzeugt und sicherte sich damit einen Platz im Hauptfeld des ATP-Tour-1000-Turniers in Madrid.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.04.2025, 19:15 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier sichert sich seinen Platz im Hauptfeld des Masters in Madrid

Als Topgesetzter in die Qualifikation gestartet, sicherte sich Altmaier nach zwei knappen Matches seinen Platz im Hauptfeld des Masters in Madrid.

In der gestrigen, ersten Runde der Qualifikation besiegte der 26-jährige Deutsche den Wildcard-Spieler Luca Van Asche mit 7:6 (10) und 6:4.



In der zweiten Runde sollte es nicht weniger knapp werden. Gegner war Daniel Galan, der zuvor dem deutschen Youngster Diego Dedula den Traum von einer Hauptfeldteilnahme verwehrt hatte. Gegen Altmaier reichte es dann allerdings nicht mehr. Der Deutsche erkämpfte sich den ersten Satz mit 7:6 (3), verlor den zweiten Durchgang mit 3:6 und dominierte dann im entscheidenden Satz deutlich mit 6:1. Sein letztes Aufschlagspiel und somit auch das Match gegen Galan beendete Altmaier souverän zu Null.

