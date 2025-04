ATP Masters Madrid: Andrey Rublev scheitert gegen Alexander Bublik

Andrey Rublev ist in der dritten Runde beim ATP Masters in Madrid an Alexander Bublik gescheitert. Der Weltranglistenachte unterlag dem Kasachen 4:6, 6:0, 4:6 und reist damit ohne Sieg aus der spanischen Hauptstadt ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 14:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Für Andrey Rublev ist der Ausflug nach Madrid bereits in Runde drei beendet. Gegen den unangenehm aufspielenden Alexander Bublik fehlte der russischen Nummer zwei an diesem Sonntagmittag das notwendige Spielglück, um als Sieger vom Platz gehen zu können.

Nach dem zwischenzeitlichen Satzrückstand, sah zwischenzeitlich jedoch alles nach einem Erfolg für Andrey Rublev aus. Den zweiten Satz dominierte der 27 Jährige nach Belieben und sorgte ohne Spielverlust für den Satzausgleich. In dritten Durchgang fand Alexander Bublik jedoch wieder in die Partie und begegnete seinem Kontrahenten aus den Top Ten nun wieder auf Augenhöhe.

Rublev durch Freilos und Monfils

So stand nach bereits 84 Minuten Spielzeit der Alexander Bublik als Sieger fest. Andrey Rublev scheidet damit ohne eigenen Sieg in der dritten Runde aus, nachdem in den ersten beiden Runden ein Freilos und ein Walkover gegen Gael Monfils den Russen in die dritte Runde beförderten.

Alexander Bublik trifft im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen ben Shelton und Jakub mensik. Der 27-Jährige steht aktzuell auf Rang 75 in der ATP-Weltrangliste und erhält nun in Madrid die Chance auf eine deutliche Verbesserung im ranking.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid