ATP Masters Madrid: Aslan Karatsev beendet Lauf von Chinesen Zhizhen Zhang

Der Russe Aslan Karatsev hat sich im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen den Chinesin Überraschungsmann Zhizhen Zhang in zwei Sätzen durchgesetzt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2023, 15:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Aslan Karatsev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid im Halbfinale

Der Russe Aslan Karatsev steht bei den Mutua Madrid Open in der Vorschlussrunde: Der 29-Jährige aus Moskau bezwang im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Sandplatzturniers in der spanischen Metropole den in Südwesteuropa stark aufspielenden Chinesen Zhizhen Zhang mit 7:6 (3), 6:4. Der Medvedev-Bezwinger bekommt trifft im Semifinale entweder auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder den Deutschen Jan-Lennard Struff.

Zhang hatte im Verlauf des zweiwöchigen Turniers Spieler wie Denis Shapovalov, Cameron Norrie und zuletzt auch Talyor Fritz auf der Abschussliste. Besonders spannend: Der Asiate gewann die letzten beiden Partien gegen Norrie und Fritz nach Satzrückstand mittels zweier Tiebreaks. Auch im Zweitrunden-Duell gegen Shapovalov war Zhang bereits mit einem Satz im Rückstand gelegen.

Außer Streit steht, dass der Weltranglisten-99. aus Shanghai beim hochdotierten Masters-Event seine bisher stärkste Karriereleistung aufbieten konnte. Und selbstverständlich darf sich auch Sieger Karatsev freuen. Nach dem Semifinal-Einzug 2021 bei den Australian Open ist die Halbfinalteilnahme beim Combined-Event in Madrid mit Sicherheit der zweitgrößte Erfolg seiner Laufbahn.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid.