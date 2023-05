ATP Masters Madrid: Bopanna und Ebden - die alten Männer werden doch nicht schon wieder …?

Rohan Bopanna und Matthew Ebden stehen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid schon im Halbfinale. Zwei Siege fehlen noch auf ihren zweiten 1000er-Titel des Jahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 17:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rohan Bopanna und Matthew Ebden haben in Madrid das Nummer-Eins-Doppel besiegt

Die #NextGen Doppel Finals sind aus gutem Grund bislang nicht zustande gekommen: Wer einen Blick auf die ATP-Charts im Paarlauf wirft, sieht nämlich, dass Rinky Hijikata mit seinen 22 Jahren der mit Abstand jüngste Akteur in den Top 100 ist. Alexander Erler geht mit 25 Lenzen auch noch fast als Frischling durch.

Nein, die Doppel-Szene wird beherrscht von Männern, die ein gerüttelt Maß an Routine mitbringen. Und kaum jemand kann auf einen größeren Schatz zurückgreifen als Rohan Bopanna, der 43-jährige Inder (der Vollständigkeit halber: Auch Aisam-ul-haq Qureshi hat dieses für Tennisspieler fast biblische Alter schon erreicht). Gemeinsam mit Partner Matthew Ebden bringt Rohanna jedenfalls 88 Jahre Lebenserfahrung mit auf den Court. Was sich schon beim Triumph in Indian Wells bezahlt gemacht hat.

Bopanna und Ebden schlagen die Nummer eins

Nun stehen die beiden Routiniers in Madrid im nächsten 1000er-Halbfinale. Und das nach einem überzeugenden 6:3 und 6:2 gegen die an Position eins gesetzten Wesley Koolhof und Neal Skupski. Dort geht es in der Caja Magica nun gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin. Auch die beiden haben in dieser Saison schon bei einem Masters-Turnier reüssiert, nämlich in Miami.

Die Fahne der Jugend halten, relativ gesehen, noch Andrey Rublev (25) und Karen Khachanov (26) hoch. Die beiden Russen müssen im Viertelfinale in der unteren Tableau-Hälfte aber erst einmal gegen Jamie Murray (37) und Michael Venus (35) gewinnen.

Hier das Doppel-Tableau in Madrid