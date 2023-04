ATP Masters Madrid: Business as usual - einige Doppel-Spezialisten müssen zuschauen

Wieder einmal gibt es bei einem ATP-Masters-1000-Turnier keinen Platz für ausgewiesen starke Doppelpaare. Weil sich die Einzelasse Spielpraxis holen wollen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.04.2023, 08:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos und Petros Tsitsipas im vergangenen Jahr in Madrid

Kurzer Check des Doppel-Draws in Madrid: Nein, die Sieger von München, Alexander Erler und Lucas Miedler, fehlen wie schon in Indian Wells oder Monte-Carlo auch in der spanischen Hauptstadt. Schließlich wollen sich wieder ein paar Einzelspieler auch im Paarlauf versuchen. Wofür Miedler im Gespräch mit tennisnet ja durchaus Verständnis gezeigt hat.

Da wäre zunächst einmal Stefanos Tsitsipas, der mit Bruder Petros eine Wildcard bekommen hat. Nicht ganz zu Unrecht. Denn Petros hat in diesem Jahr schon den Doppel-Titel beim Challenger in Antalya geholt(an der Seite von Filip Bergevi). Und in Monte-Carlo mit Stefanos in Runde eins Hubert Hurkacz und Grigor Dimitrov besiegt. Nicht schlecht.

Harte Aufgabe für Krawietz und Pütz

Alexander Zverev verschafft mal wieder Marcelo Melo ein wenig Spielpraxis, die Auftaktaufgabe gegen Alejandro Davidovic-Fokina und Emil Ruusuvuori scheint zumindest nicht unlösbar zu sein. Aus „Sinnerman“ in Monte-Carlo wird in Madrid nun „Museman“, Lorenzo Musetti vertritt den verletzten Jannik Sinner als Spielgefährte von Diego Schwartzman. Hubert Hurkacz versucht es diesmal mit Ben Shelton, schön zu sehen auch, dass die Davis-Cup-Champions Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime gemeinsam aufschlagen.

Für die wahren Doppel-Aficionados bringt Runde eins aber gleich zwei Spitzenduelle: Jamie Murray und Michael Venus, letzten Woche noch Champions in Banja Luka, fordern das Nummer-Zwei-Paar Rajeev Ram und Joe Salisbury. Und Kevin Krawietz und Tim Pütz könnten sich besondere Meriten verdienen: Das deutsche Davis-Cup-Doppel, am Sonntag in München noch Finalverlierer gegen Erler/Miedler, darf gegen die an Position eins gesetzten Wesley Koolhof und Neal Skupski ran.

Hier das Doppel-Tableau in Madrid