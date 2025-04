ATP Masters Madrid: De Minaur lässt Sonego keine Chance, Norrie biegt Lehecka

Alex de Minaur präsentiert sich weiterhin in starker Form. In der zweiten Runde des ATP-Tour-Masters-1000-Turniers in Madrid ließ der Australier Lorenzo Sonego keine Chance. Ebenfalls weiter ist unter anderem Cameron Norrie.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 18:17 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur fühlt sich auf Sand immer wohler

Alex de Minaur scheint sich mehr und mehr mit dem einst ungeliebten Sandplatz anzufreunden. Der French Open-Viertelfinalist des Vorjahres bestätigte seine guten Resultate der Vorwochen und fegte in der zweiten Runde des ATP-Tour-Masters-1000-Turniers in Madrid mit 6:2 und 6:3 über Lorenzo Sonego hinweg.

Bereits in Monte Carlo (Halbfinal-Niederlage gegen Lorenzo Musetti) und in Barcelona (Viertelfinal-Niederlage gegen Carlos Alcaraz) hatte der Australier durchaus überzeugt. In Runde drei wird die derzeitige Nummer sieben der Weltrangliste auf Denis Shapovalov treffen, der gegen Routinier Kei Nishikori beim 6:1, 6:4-Erfolg wenig Mühe hatte.

Ebenfalls in der dritten Runde steht Cameron Norrie, der sich gegen Jiri Lehecka mit 2:6, 6:4 und 6:0 durchsetzte. Für den Briten war es der vierte Sieg im fünften direkten Vergleich mit dem Tschechen. Nächster Gegner ist mit Gabriel Diallo ein Lucky Loser. Der 2,03 m-Mann aus Kanada nutzte die Gunst der Stunde und bezwang in seinem Zweitrunden-Match den Polen Kamil Majchrzak, der ebenfalls als Lucky Loser in das Draw gerutscht war, mit 7:5, 4:6 und 6:4.

Mit Jacob Fearnley arbeitete sich heute außerdem ein zweiter Brite in Madrid in die dritte Runde vor. Der 23-jährige Qualifikant behielt - durchaus überraschend - gegen Tomas Machac mit 1:6, 6:3 und 6:2 die Oberhand.

Herren-Einzel-Tableau in Madrid