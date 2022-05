ATP Masters Madrid: Gael Monfils fixiert Zweitrundenkracher gegen Djokovic

Gael Monfils hat beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid einen blendenden Einstand gefeiert. Der Franzose besiegte die spanische Wildcard Carlos Gimeno Valero mit 6:3 und 6:0. Nun geht es gegen Novak Djokovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 18:37 Uhr

Gael Monfils ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Event gestartet

Es waren mit Verlaub keine einfachen Wochen, auf die Gael Monfils zurückblickt. Der Franzose, insbesondere bei den Australian Open mit einem Viertelfinaleinzug blendend ins Spieljahr gestartet, musste zuletzt beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo kurzfristig rausziehen, nachdem ihm eine Fußverletzung ein Antreten im Fürstentum verunmöglicht hatte.

Nun ist der Franzose aber zurück. Und wie. Beim nächsten Masters-Event, diesmal in der spanischen Hauptstadt Madrid, scheint es bei Monfils wieder einigermaßen rundzulaufen: Dem 35-Jährigen glückte in seinem Erstrundenduell mit der spanischen Wildcard Carlos Gimeno Valero ein Start nach Maß, nach exakt einer Stunde hatte Monfils Satz eins bereits mit 6:3 in der Tasche.

Monfils nun gegen Djokovic

Auch in Durchgang zwei gab sich der Franzose keine Blöße. Am Ende fixierte Monfils nach etwas mehr als einer Stunde den ungefährdeten 6:3 und 6:4-Erfolg. Und darf sich nun auf einen regelrechten Kracher in Runde zwei freuen. Dort bekommt es „La Monf“ nämlich mit dem serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic zu tun. Der in Runde eins mit einer Wildcard ausgestattet wurde.

Bereits am frühen Nachmittag hat indes Jannik Sinner sein Ticket für die Runde der letzten 32 lösen können. Der Südtiroler lieferte sich mit Tommy Paul einen sehenswerten Fight, wehrte drei Matchbälle ab und schaffte schließlich nach knapp drei Stunden in drei Sätzen den Comebackerfolg. Sinner trifft in Runde zwei auf den Australier Alex de Minaur. Am Abend treffen Dominic Thiem und Andy Murray in einem Erstrundenschlager aufeinander (Hier geht´s zum Liveticker).

Hier geht´s zum Draw von Madrid!