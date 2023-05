ATP Masters Madrid: Geburtstagskind Alcaraz beschenkt sich mit Finaleinzug

Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 2) hat sich mit einem Zweisatzerfolg über Borna Coric ins Endspiel des Masters-Turniers in Madrid gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 18:12 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Am Ende sah es aus wie eine Siegerehrung, aber es waren "nur" die Geburtstagsfestivitäten für den nun 20-jährigen Carlos Alcaraz. Der hatte kurz zuvor das Finale in Madrid erreicht, nach einem 6:4, 6:3 gegen Borna Coric.

Alcaraz belohnte sich mit einem Biss in die auf den Platz chauffierte, dreistöckige Geburtstagstorte.

Und das hatte er sich auch verdient. Gegen Coric ließ der Spanier wenig anbrennen. Beim 2:2 im ersten Satz musste er einen Breakball abwehren, tat dies, schaffte anschließend selbst das Break und holte sich den Eröffnungsdurchgang.

Im zweiten Satz schien Alcaraz alles im Griff zu haben nach dem Break zum 2:1, dann aber leistete er sich ein paar Vorhandpatzer zum Ausgleich für Coric. Alcaraz breakte direkt erneut - und nahm die Führung diesmal mit.

Torte heute, Finale am Sonntag

Alcaraz gelangen dabei 30 Winner bei nur 10 Fehlern ohne Not - wobei auch Coric mit 22 Gewinnschlägen bei 8 Unforced Errors gut im Geschäft war. Alcaraz war jedoch der deutlich druckvollere Spieler der beiden.

Nach seinem verwandelten Matchball brüllte er mehrfach sein energisches "Vamos" in Richtung seiner Box und ins Publikum, bevor die Torte auf den Platz kam. Ob er im Laufe des Abends das gesamte Monstrum verputzen wird, ist jedoch mehr als fraglich. Etwas feiern darf er jedoch, denn das Finale findet erst am Sonntag statt

Alcaraz nun gegen Struff oder Karatsev

Der Gegner dort: der Sieger der Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Aslan Karatsev. Die beiden bespielen sich heute Abend ab 20 Uhr - hier bei uns im Liveticker.

In Madrid ist Alcaraz der Titelverteidiger, drei Masters-Turniere hat er bislang in seiner Karriere gewonnen. In Madrid steht er in seinem fünften Finale in diesem Jahr - bei sechs Turnierteilnahmen.

Den Anfang der Saison hatte Alcaraz verletzt verpasst, ebenso den Sandplatzstart in Monte-Carlo.