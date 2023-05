ATP Masters Madrid: Halbfinale! Alcaraz schlägt starken Khachanov

Carlos Alcaraz ist mit einiger Mühe in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Der Titelverteidiger besiegte Karen Khachanov mit 6:4 und 7:5 und spielt am Freitag entweder gegen Daniel Altmaier oder Borna Coric.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 18:09 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Mittwoch in Madrid

19. Sieg in Folge für Carlos Alcaraz auf spanischem Boden: der Weltranglisten-Zweite und Titelverteidiger von Madrid besiegte in einem knappen Match Karen Khachanov mit 6:4 und 7:5. Dabei lag der Russe im zweiten Satz schon mit 4:1 in Führung, hatte sogar Chancen, mit einem zweiten Break die Wende einzuleiten. Alcaraz aber gewann die letzten fünf Games und verwertete nach einer Spielzeit von 1:50 Stunden gleich seinen ersten Matchball.

Die letzte Niederlage in seinem Heimatland liegt ziemlich genau zwei Jahre zurück: 2021 unterlag Alcaraz einem fulminanten Rafael Nadal eben in Madrid. Im vergangenen Jahr revanchierte sich Alcaraz auf dem Weg zum Titelgewinn an Nadal, der in der aktuellen Ausgabe fehlt. In der laufenden Saison hat Carlos Alacarz nur zwei Matches verloren: im Endspiel von Rio de Janeiro gegen Cameron Norrie und im Halbfinale von Miami gegen Jannik Sinner.

Im Halbfinale geht es für Alcaraz nun entweder gegen den deutschen Lucky Loser Daniel Altmaier oder Borna Coric aus Kroatien. Die beiden bestreiten heute das zweite Match der Night Session, die um 20 Uhr beginnt.

