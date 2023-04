ATP Masters Madrid: Hilft Dominic Thiem die Spielpraxis gegen Stefanos Tsitsipas?

Die meisten Spieler, die nach einem Freilos in das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid eingestiegen sind, hatten am Freitag große Probleme. Ist das auch die Chance von Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas (ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker)?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 23:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem ersten Auftritt in Madrid 2023

Tja, wie gut ist Stefanos Tsitsipas nun eigentlich in Form? Nach dem sehr schmucklosen Aus in Monte-Carlo gegen Taylor Fritz hieß es ja, Tsitsipas wäre nicht ganz fit. Der Grieche selbst wollte davon, zumindest öffentlich, nichts hören. In Barcelona lief es bis zum Finale eigentlich ja wieder ganz gut, am Sonntag bekam Tsitsipas von Carlos Alcaraz aber eine sehr empfindliche Lehrstunde erteilt.

Auch Dominic Thiem ist in jüngerer Vergangenheit Taylor Fritz zum Opfer gefallen, und zwar exakt eine Woche nach Stefanos Tsitsipas. Nicht mehr auf Meereshöhe wie in Monte-Carlo, sondern in fast alpiner Lage in München.

Was das für das heutige Treffen von Thiem und Tsitsipas in Madrid (ab 20 Uhr live bei Sky und in unserem Ticker) heißt? Wahrscheinlich gar nichts.

Eine Beobachtung hat man aber am gestrigen Freitag doch machen können: Die gesetzten Spieler, die in Runde eins ein Freilos bekommen haben, hatten mit wenigen Ausnahmen massive Probleme, in das zweite 1000er der Saison auf Sand zu starten. Casper Ruud, Lorenzo Musetti und Rückkehrer Sebastian Korda mussten sich gleich verabschieden; Carlos Alcaraz, Holger Rune und Hubert Hurkacz kamen nur mit größter Mühe weiter.

Thiem schlägt Tsitsipas und Djokovic in London 2020

Man könnte also einen kleinen Startvorteil für Dominic Thiem konstruieren, der ja schon gegen Kyle Edmund ran durfte. Aber: Zum einen hat Stefanos Tsitsipas mit Bruder Petros am Freitag schon im Doppel aufgeschlagen (und gegen die regierenden French-Open-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer knapp verloren); Und dann gab es da ja auch noch ein direktes Treffen mit Dominic Thiem am Dienstag vor Turnierbeginn im Rahmen der Red Bull Bassline, einem Event, in dem Best-of-Three Tiebreak-Sätze gespielt werden. Tsitsipas gewann dieses Match im Arantxa Sanchez Stadium.

