ATP Masters Madrid: Jan-Lennard Struff stürmt in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:1 gegen Lorenzo Sonego in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort trifft er auf Ben Shelton.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 16:31 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hat seine zweite Chance in Madrid genutzt

Lucky Loser Jan-Lennard Struff hat das Beste aus seiner zweiten Chance beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gemacht: Der deutsche Davis-Cup-Sieger, der in der zweiten Runde der Qualifikation eigentlich an Aslan Karatsev gescheitert war, ließ Lorenzo Sonego kaum Luft zum Atmen, gewann mit 6:3 und 6:1. Die Aussichten für das nächste Match sind nicht schlecht: Denn es geht gegen den jungen US-Amerikaner Ben Shelton, der zum ersten mal überhaupt in der Caja Magica am Start ist.

Bereits am Mittwoch hatten Oscar Otte und Yannick hanfmann den Einzug in die zweite Runde geschafft. Alexander Zverev, der vierte Deutsche im Einzel-Tableau in Madrid, war als gesetzter Spieler dort von vornherein platziert. Und spielt in seinem ersten Einzel-Match gegen Roberto Caballes Baena. Otte trifft auf Pablo Carreno Busta, Hanfmann auf Lorenzo Musetti.

