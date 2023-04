ATP-Masters Madrid: Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier sicher weiter

Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier haben in der ersten Qualifikationsrunde für das ATP-Masters-1000-Event von Madrid souveräne Auftaktsiege gefeiert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 16:23 Uhr

Jan-Lennard Struff steht in der zweiten Runde der Madrid-Qualifikation

Für Jan-Lennard Struff ist die Sache natürlich eine ganz bittere: Stand jetzt müsste der Warsteiner nämlich klar im Hauptfeld stehen, zum Zeitpunkt des Cuts war der Deutsche jedoch in Sachen Weltrangliste zu schlecht platziert. Und zwar um genau einen einzige Platz.

Von Trübsal ist bei Struff jedoch keine Spur: Der Deutsche startete perfekt in die Qualifikation und feierte am Montag einen klaren 7:5 und 6:4-Erfolg über Luca Nardi. In der zweiten Runde wartet Struff nun auf den Sieger des Duells zwischen Aslan Karatsev und Raul Brancaccio.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Daniel Altmaier. Der Landsmann Struffs zeigte ebenfalls eine äußerst souveräne Vorstellung und ließ Attila Balazs aus Ungarn nicht den Hauch einer Chance. Mit 6:1 und 6:1 löste Altmaier sein Zweitrundenticket, in der es nun gegen den Österreicher Jurij Rodionov geht.