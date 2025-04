ATP Masters Madrid: Joao Fonseca erspielt sich Zweitrundenduell mit Tommy Paul

Joao Fonseca ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2025, 19:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca gewann in zwei Sätzen

Joao Fonseca ist mit einem souveränen Zweisatzerfolg in die europäische Sandplatzsaison gestartet. Der 18-jährige Brasilianer, der nach dem Event in Miami rund einen Monat lang pausiert hatte, gewann seine Auftaktpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Elmer Moller mit 6:2 und 6:3.

Fonseca hatte das Match gegen Moller im Estadio Manolo Santana die ganze Zeit im Griff und ließ keinen einzigen Breakball seines 21-jährigen Kontrahenten zu tun. Nach 73 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum souveränen Zweisatzerfolg. In der zweiten Runde bekommt es der Teenager nun mit dem an Position elf gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul zu tun.

Djokovic kennt seinen Auftaktgegner

Deutlich enger verlief unterdessen die Erstrundenpartie zwischen Matteo Arnaldi und Borna Coric. Letztlich gewann der Italiener nach 2:47 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:4 und 7:5, als Belohnung wartet nun ein Duell mit dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic.

Aus deutscher Sicht durfte am Donnerstag Jan-Lennard Struff über ein Erfolgserlebnis jubeln. Der 34-Jährige profitierte von einer Aufgabe seines Kontrahenten Botic van de Zandschulp. Für seinen Landsmann Daniel Altmaier setzte es hingegen das Aus.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid