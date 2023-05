ATP Masters Madrid: Khachanov und Rublev holen Doppel-Titel

Karen Khachanov und Andrey Rublev haben den Doppel-Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid geholt. Die beiden Russen bezwangen Rohan Bopanna und Matthew Ebden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 17:03 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov und Andrey Rublev haben in Madrid den Doppeltitel geholt

Der dritte Versuch hat dann gesessen: Denn Karen Khachanov und Andrey Rublev hatten bereits zweimal vor dieser Woche in Madrid das Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers erreicht. 2018 in Miami, ein Jahr später in Paris-Bercy. In der Caja Magica war es nun aber soweit: Die beiden Russen besiegten Rohan Bopanna und Matthew Ebden mit 6:3, 3:6 und 10:3. Bopanna/Ebden haben sich in dieser Saison schon zu den Champions in Indian Wells gekrönt.

Khachanov und Rublev waren in Madrid übrigens im Einzel aufeinandergetroffen: Dieses Achtelfinal-Match konnte Khachanov für sich entscheiden, ehe er dann gegen den spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz ausschied.

Alcaraz trifft am Sonntag im Einzel-Finale auf den Überraschungsmann Jan-Lennard Struff, der sich als Lucky Loser bis ins Finale gespielt hat.

