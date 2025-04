ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina und Alexander Zverev treffen heute zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina werden, die erst zweite auf Sand. Zverev hat vier Matches gewonnen, so auch jenes bei den French Open 2021.

Nach dem Turniersieg in München hat Zverev wieder das nötige Selbstvertrauen, dazu kommt, dass er im Stadion Manolo Santana extrem gerne spielt.Aber aufgepasst: Davidovich Fokina spielt eine starke Saison 2025, hat in Delray Beach und Acapulco schon das Finale und zuletzt in Monte-Carlo das Halbfinale erreicht.

Zverev vs. Davidovich Fokina - hier geht´s zum Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid