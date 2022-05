ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab 18:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2022, 08:32 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat die beiden bisherigen Matches gegen Carlos Alcaraz gewonnen

Es wird das dritte Aufeinadertreffen der beiden werden, bislang hat Alexander Zverev nichts anbrennen lassen: In Acapulco 2021 gewann er mit 6:3 und 6:1, etwas später im Jahr in der Wiener Stadthalle mit 6:3 und 6:3. Und Carlos Alcaraz hat nach seinen begeisternden Auftritten gegen Rafael Nadal und Novak Djokovic nun in Madrid schon zwei Marathon-Partien in den Beinen.

Andererseits hat der Spanier in diesem Jahr schon drei Turniere gewinnen können: zunächst das ATP-Tour-500-Event in Rio, dann das 1000er in Miami und schließlich noch in Barcelona. Zverev konnte in der laufenden Saison noch nicht als Turniersieger anschreiben.

