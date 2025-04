ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveiticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Roberto Bautista Agut. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 11:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Roberto Bautista Agut

Nach seinem Turniersieg bei den BMW Open in München geht es für Alexander Zverev in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid weiter. Der Deutsche, der in Spaniens Hauptstadt topgesetzt ist, bekommt es in Runde zwei mit Lokalmatador Roberto Bautista Agut zu tun.

Bautista Agut siegte in der ersten Runde gegen Jaume Munar in drei Sätzen und weiß, wie man gegen Zverev gewinnt. Die ersten beiden Duelle mit dem gebürtigen Hamburger konnte der Spanier für sich entscheiden, die fünf jüngsten Duelle gingen aber allesamt an Zverev.

Das Turnier in der Caja Magica konnte Zverev bereits zweimal für sich entscheiden. "Das ist eines meiner Lieblingsturniere", sagte der Weltranglistenzweite vor dem Start des Sandplatzevents: "Ich hoffe, dass ich große Matches gewinne und weit komme."

Zverev vs. Roberto Bautista Agut – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Roberto Bautista Agut gibt es ab ca. 15 Uhr im Livestream bei WOW.

