ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Kyle Edmund im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers auf Kyle Edmund. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2023, 20:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft zum zweiten Mal auf Kyle Edmund

Vergangene Woche sind sich Kyle Edmund und Dominic Thiem gerade noch aus dem Weg gegangen: In München wäre es nämlich im Achtelfinale zum Aufeinandertreffen der beiden gekommen, allerdings verlor Edmund zum Auftakt gegen Marc-Andrea Huesler aus der Schweiz.

In der Caja Magica in Madrid ist es nun aber soweit. Und das gleich im Manolo Santana Stadion. Dort wird es die zweite Begegnung zwischen Thiem und Edmund geben, die erste hat der Österreicher 2017 in Barcelona glatt für sich entschieden.

Thiem vs. Edmund - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Kyle Edmund gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid