ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 08:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas treffen zum neunten Mal aufeinander

Es wird das neunte Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas werden, der Österreicher führt in der Bilanz mit 5:3-Siegen. Das letzte Treffen gab es bei den ATP Finals 2020, damals setzte sich Thiem in drei Sätzen durch.

Während Tsitsipas in Runde eins ein Freilos genossen hat, konnte sich Thiem gegen Kyle Edmund problemlos mit 6:4 und 6:1 behaupten.

Thiem vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid