ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff spielt zu Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen Alexei Popyrin. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 13:48 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff bekommt es in Madrid mit Alexei Popyrin zu tun

Nach seinem Finaleinzug in München will Jan-Lennard Struff nun naturgemäß auch beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid angreifen. In der spanischen Hauptstadt trifft der Deutsche zunächst auf den Australier Alexei Popyrin.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Für Struff und Popyrin wird es das erste direkte Duell auf der ATP-Tour sein.

Struff vs. Popyrin - wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Alexei Popyrin ist als zweite auf dem Court 5 angesetzt und gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

Der Spielplan für Dienstag

Hier das Einzel-Tableau in Madrid