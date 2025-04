ATP Masters Madrid live: Jan-Lennard Struff vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas treffen in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2025, 17:04 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Stefanos Tsitsipas treffen schon zum zehnten Mal aufeinander

Es wird bereits die zehnte Begegnung zwischen Struff und Tsitsipas werden. Der Grieche hat in der Bilanz die Nase ganz knapp mit 5:4-Siegen vorne. In Madrid haben sich die beiden auch schon einmal getroffen: 2023 konnte sich Struff auf seinem Weg ins Endspiel durchsetzen.

Die letzten Wochen sind für den deutschen Davis-Cup-Sieger indes nicht so gut gelaufen. Immerhin konnte Struff in Runde eins von Madrid gegen Lucky Loser Botic van de Zandschulp mal wieder ein Match gewinnen.

Struff vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan Lennard-Struff und Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 13:30 uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid