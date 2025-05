ATP Masters Madrid live: Lorenzo Musetti vs Gabriel Diallo im TV, Livestream, Liveticker

Lorenzo Musetti und Gabriel treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 21:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Lorenzo Musetti, Gabriel Diallo

Tsitsipas und de Minaur in einem Late-Night-Match am Mittwoch herausgenommen - es läuft aktuell bei Lorenzo Musetti (ATP-Nr. 11) auf dem Sand in Madrid. Nun geht's gegen Überraschungsmann Gabriel Diallo, der in drei Matches über drei Sätze gehen musste - unter anderem gegen Grigor Dimitrov am Mittwoch.

Eine wesentliche Frage also: Wie voll ist der Akku noch beim Kanadier (ATP-Nr. 78)?

Im H2H steht es 1:1: 2023 beim Davis Cup gewann Diallo in der Halle, vor wenigen Wochen in Hong Kong Musetti ebenfalls auf Hartplatz.

Musetti vs. Diallo – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lorenzo Musetti und Gabriel Diallo gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und bei uns im Ticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren