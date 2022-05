Hubert Hurkacz schlägt in der Caja Magica zum dritten Mal auf. Beim Debüt 2019 erreichte der Rechtshänder das Achtelfinale. Vor einem Jahr war gleich in der 1. Runde Schluss. Mit dem heutigen Viertelfinale verzeichnet der an 12 gesetzte Pole also jetzt schon sein bislang bestes Madrid-Ergebnis. Hurkacz bezwang in dieser Woche den bolivianischen Qualifikanten Hugo Dellien sowie den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in jeweils drei und den serbischen Qualifikanten Dusan Lajovic in zwei Sätzen. Zudem ist er an der Seite von John Isner im Doppel unterwegs, soll heute noch das Halbfinale gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies spielen.