ATP Masters Madrid: Matteo Berrettini und Casper Ruud bestreiten zweites Halbfinale

Matteo Berrettini und Casper Ruud werden sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.05.2021, 22:52 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Matteo Berrettini und Casper Ruud fixierten in Madrid den Halbfinaleinzug

In der Day Session hatten sich bereits Dominic Thiem und Alexander Zverev für die Vorschlussrunde qualifiziert, am Abend ging es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid dann um die beiden letzten Halbfinaltickets. Zunächst standen sich Casper Ruud und Alexander Bublik gegenüber, ehe Matteo Berrettini und Cristian Garin den Viertelfinaltag abrundeten.

Die erste Partie der Night Session begann ausgeglichen, ehe Ruud im alles entscheidenden Moment das Break zum 7:5 gelang. Danach war der Wille Bubliks gebrochen, sein norwegischer Kontrahent sicherte sich Durchgang zwei sicher mit 6:1 und konnte somit nahtlos an die Leistung seiner Achtelfinalbegegnung gegen Stefanos Tsitsipas anknüpfen.

Das gelang zu Beginn der letzten Halbfinalpartie auch Cristian Garin, der am Donnerstag den Weltranglistendritten Daniil Medvedev aus dem Turnier genommen hatte. Der Chilene sicherte sich den ersten Abschnitt mit 7:5 und lag auch im zweiten Satz bereits mit Break und 3:1 in Führung. Danach riss beim Weltranglisten-25. aber völlig der Faden.

Garin verlor die nächsten elf Games und musste sich folgerichtig mit 7:5, 3:6 und 0:6 geschlagen geben. Berrettini hingegen durfte sich über einen tollen Comeback-Sieg freuen und spielt morgen ab 21:30 Uhr wie auch sein Ruud um sein erstes Finale auf ATP-Masters-1000-Niveau.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid