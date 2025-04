ATP Masters Madrid: Mensik würde im Viertelfinale auf Zverev warten

Jakub Mensik hat als erster Spieler beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid erreicht. Und könnte dort auf Alexander Zverev treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2025, 16:38 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik steht in Madrid schon im Viertelfinale

Der Miami-Champion wartet in Madrid auf den München-Sieger. Denn Jakub Mensik hat mit einem sicheren 6:3 und 6:2 gegen Alexander Bublik als erster Spieler die Runde der letzten acht erreicht. Es war der zweite glatte Sieg für den Tschechen in Folge. Zuvor hatte Mensik gegen Ben Shelton ebenfalls nur fünf Spiele abgegeben.

Der Run von Mensik kommt ein wenig überraschend. Denn bei den BMW Open schied der Teenager bei ähnlichen Bedingungen noch in Runde eins gegen Yannick Hanfmann aus.

De Minaur, Tiafoe, Paul als frühe Sieger am Dienstag

Und nun könnte es also zum Treffen mit Alexander Zverev kommen. Der Deutsche muss allerdings zunächst einmal gegen Francisco Cerundolo gewinnen. Bei den bisherigen beiden Partien war Zverev das nicht gelungen, unter anderem auch nicht im vergangenen Jahr in Madrid.

In der unteren Tableau-Hälfte ist man dagegen erst im Achtelfinale angekommen. Dafür konnten sich am Dienstag zunächst Alex de Minaur, Frances Tiafoe und Tommy Paul qualifizieren. Paul gewann gegen Karen Khachanov in drei Sätzen, de Minaur schlug Denis Shapovalov mit 6:3 und 7:6 (3). Und Tiafoe hatte beim 6:3 und 6:3 gegen Alexandre Müller keine Probleme.

Etwas Besonderes gelang Gabriel Diallo. Der Kanadier erreichte mit dem 2:6, 6:4 und 6:4 gegen Cameron Norrie erst als fünfter Lucky Loser das Achtelfinale. Pech hatte dagegen mal wieder Matteo Berrettini: Der Italiener verlor den ersten Satz gegen Jack Draper im Tiebreak - und musste dann aufgeben.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid