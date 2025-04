ATP Masters Madrid: Modisch ist Lorenzo Musetti schon bereit für Rom

Lorenzo Musetti hat am Samstag in der Caja Magica nicht nur sportlich einen guten Eindruck hinterlassen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 15:22 Uhr

© Getty Images Muss man Lorenzo Musetti schon mit "Senator" ansprechen?

Der Begriff des „Senators“ ist historisch richtigerweise in Italien aufgehoben. Und das schließt Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini zwingend mit ein. Die beiden ehemaligen Defensivspieler der italienischen Nationalmannschaft standen gemäß ihrer Reputation in direkter Nachfolgelinie zu Marcus Tullius Cicero oder auch Gaius Julius Caesar.

Lorenzo Musetti scheint sich nun anzuschicken, diese Reihe fortzuführen. Wenn auch nur modisch. Musetti hat ja einiges verändert vor dieser Spielzeit, vor allem im äußeren Erscheinungsbild. Die fast schulterlange Matte ist Geschichte, Lore hat die Haare zwar immer noch schön, aber kurz. Ob ihn alleine das ins Endspiel von Monte-Carlo gehievt hat, ist zu bezweifeln, aber ein bisschen Aberglauben schadet nie.

Musetti staatsmännisch, de Minaur eher sportlich

In Madrid hat Musetti nun erstmals ein Outfit seines (noch recht neuen) Ausrüsters zu Markte getragen, das jeder Tunika der altehrwürdigen Senatoren um die Zeit Caesars ebenbürtig war. Auch wenn der ärmellose Look vor etwa 2000 Jahren vielleicht noch nicht ganz en vogue war. Aber wenn Musetti in wenigen Tagen im Foro Italico ebenfalls mit dieser Kluft einläuft, muss er sich nicht wundern, wenn ihn Ministerpräsidentin Meloni zu dringenden Kabinettsverhandlungen vom Tennissport abzieht.

Die Rolle der Vorreitern hat übrigens Jasmine Paolini übernommen. Was den Zuschnitt der Arbeitskleidung anbelangt. Paolini, beim selben Ausrüster unter Vertrag wie Landsmann Musetti, Legte es allerdings nicht ganz so staatsmännisch an. In Dunkelblau schreit das ASICS-Outfit nicht ganz nach einem Impulsreferat über den Zustand des römischen Aquädukt-Systems.

An Alex de Minaur ist der Kelch derweil vorbeigezogen. Der Markenkollege von Lorenzo Musetti und Jasmine Paolini lief im Stadion Manolo Santana in konventioneller Tennis-Kleidung auf. Vielleicht auch, um seinen italienischen Gegner Lorenzo Sonego nicht vollständig zu verwirren.

