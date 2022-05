ATP Masters Madrid: Rublev kommt gegen Draper mit dem Schrecken davon

Andrey Rublev hatte bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gegen den Briten Jack Draper hart zu kämpfen. Der erste Gegner von Alexander Zverev wird Marin Cilic sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 15:15 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat Andrey Rublev in Madrid ganz schön gequält

Da hat Andrey Rublev eben noch Novak Djokovic im Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Belgrad besiegt - und dann fliegt der Russe fast bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid aus dem Tableau. Denn Jack Draper, hoch veranlagter Brite, führte im dritten Satz gegen Rublev bereits mit einem Break. Und musste sich schließlich nur knapp mit 6:2, 4:6 und 5:7 geschlagen geben. In Runde eins hatte Draper Lorenzo Sonego sicher in zwei Sätzen besiegt.

Rublev ist in Madrid auf dem Viertelfinal-Ast von Stefanos Tsitsipas gelandet, davor muss er allerdings noch entweder Daniel Evans oder den Sieger der Partie zwischen Jenson Brooksby und Roberto Bautista-Agut schlagen.

In den frühen Partien am Mittwoch wurde außerdem der erste Gegner von Alexander Zverev ermittelt. Der Titelverteidiger beginnt in Madrid gegen Marin Cilic, der sich gegen Albert Ramos-Vinolas mit 6:3, 3:6 und 6:4 behauptete.

