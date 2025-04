ATP-Masters Madrid: Rune gibt auf, Davidovich Fokina trifft auf Zverev

Nach seinem Barcelona-Erfolg musste der an Nr. 8 gesetzte Däne Holger Rune in seinem Auftakt-Match in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Madrid gegen den Italiener Flavio Cobolli angeschlagen nach dem ersten Satz aufgeben. Der Spanier Alejandro Davidovich Fokina erspielte sich mit einem deutlichen Sieg gegen den Portugiesen Nuno Borges ein Duell gegen Alexander Zverev.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 22:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach Carlos Alcaraz ist Holger Rune in Madrid das zweite Verletzungsopfer des Finals von Barcelona.

Gespannt waren die Zuschauer in Madrid, wie sich der frisch gebackene Barcelona-Champion Holger Rune in der Caja Magica in seinem Auftakt-Match gegen den Italiener Flavio Cobolli präsentieren würde. Und anfangs sah es für den Dänen auch gut aus, als er sich mit seinen druckvollen Returns im dritten Spiel drei laufende Break-Chancen erspielen konnte. Nachdem der 21-jährige diese jedoch verstreichen ließ, kam sein 22-jähriger Gegner besser ins Spiel. Als sich Rune beim Seitenwechsel am Oberschenkel behandeln ließ, schaffte Cobolli das erste Break zum 4:2 und ließ seinen an Position 8 geführten Gegner im Satz nicht mehr anschreiben. Nach dem Satzverlust begab sich Rune zum Netz, um dem Gegner seine Aufgabe zu verkünden.

In der dritten Runde sieht sich der Weltranglisten-36. dem Ofner-Bezwinger Brandon Nakashima aus den USA gegenüber.

Davidovich Fokina weist Borges in die Schranken

Nach seinen starken Resultaten mit dem Halbfinaleinzug in Monte-Carlo und dem Viertelfinale in Barcelona mit dem Sieg über Andrey Rublev wollte der Spanier Alejandro Davidovich Fokina seine gute Form auch in Madrid unter Beweis stellen.

Dabei traf der an Nr. 28 gelistete Davidovich Fokina in seinem Auftakt-Match auf den Portugiesen Nuno Borges. Von Beginn an dominierte der Spanier und erspielte sich mit seinem variablen Spiel eine schnelle 4:0-Führung. Auch wenn sein Gegner mit zwei Spielgewinnen in Folge etwas verkürzen konnte, beendete er mit zwei Spielen en Suite den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Akt startete der 25-jährige mit einem 3:0-Vorsprung und brachte den finalen 6:2, 6:3-Erfolg nach 74 Minuten ungefährdet über die Ziellinie. Somit trifft der Spieler aus Malaga in der dritten Runde auf den Hamburger Alexander Zverev, den er in fünf Aufeinandertreffen einmal beim Masters-Event in Kanada 2023 bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid