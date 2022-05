ATP Masters Madrid: Sie wünschen, wir spielen - Alcaraz fordert Nadal

Im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Madrid kommt es heute (ab 16 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) zum ersehnten Aufeinandertreffen zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz. Die Ausgangslage ist offen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 06:59 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz fordert heute in Madrid Rafael Nadal

Natürlich: Einen Sieg auf Asche gegen Rafael Nadal nimmt man immer gerne mit. Zumal in Madrid. Aber die Leistung von David Goffin am Donnerstagnachmittag in der Caja Magica war dann doch auch ein ganz ernsthaftes Zeichen, dass mit dem Belgier wieder zu rechnen ist. Und das ist gut so. Denn das Spiel von Goffin gibt nach wie vor viel her. Eben gerade deshalb, weil der mittlerweile 31-Jährige kein Mann der Donnerschläge ist. Sondern jemand mit unglaublich guter Antizipation, einer grandiosen Beinarbeit und der Fähigkeit, die Bälle extrem früh zu nehmen.

Ihr wollt das Turnier in Madrid live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch dein Klassiker in Rom? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Events.

So etwas kommt gegen die Spinbälle von Nadal immer gut, gerade mit der beidhändig geschlagenen Rückhand. Eben die führt auch Carlos Alcaraz in seinem Repertoire, allerdings wählt der eben erst 19 Jahre alt gewordenen Spanier einen etwas anderen Ansatz als Goffin, agiert eher von etwas weiter hinten. Andererseits kann Alcaraz auf mehr Power in seinen Schlägen vertrauen, die wird im heutigen Viertelfinal-Treffen gegen Nadal auch dringend nötig sein.

Alcaraz und Nadal mit drei Titeln 2022

Gleich nach der Auslosung war dies das Match, auf das sich nicht nur die Spanier gefreut haben. Sondern die ganze Tenniswelt. Und jetzt darf sich Carlos Alcaraz also zum dritten Mal an Großmeister Nadal versuchen. Bei der Premiere im vergangenen Jahr in der Caja Magica musste der Teenager noch seinem Übermut Tribut zollen, Nadal gewann glatt. In Indian Wells in diesem Jahr war Alcaraz schon näher dran, Nadal hatte da allerdings bereits mit seinem Problemen im Rippenbereich zu kämpfen.

Drei Titel haben Nadal und Alcaraz in diesem Jahr jeweils bereits gewonnen, im Race to Turin, der Jahreswertung, belegen sie die Plätze eins und drei, nach den Erfahrungen der letzten Jahre sollten die Punkte von Alcaraz (mit dem Erreichen des Viertelfinales von Madrid steht er bei bereits 2.640) schon jetzt für eine Qualifikation für das ATP-Finale reichen. Nadal ist nach seinem Erfolg bei den Australian Open für Turin gesetzt, bei ihm wird ein Start eher davon abhängen, ob er sich Anfang November noch fit für Spitzentennis fühlt.

Gegen David Goffin wirkte Nadal in athletischer Hinsicht schon wieder fast auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, spielerisch gab es dagegen ein paar Schönheitsfehler. Was in gleichem Maße aber auch auf den Auftritt von Carlos Alcaraz gegen Cameron Norrie zutrifft. Alcaraz vermittelte zwar nie den Eindruck, als könne er das Match verlieren. Das 6:4, 6:7 (4) und 6:3 ging ihm aber nicht gerade leicht von der Hand. Was eine Prognose für das heutige Match (ab 16 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) so schwierig macht. Also: Einfach zurücklehnen und genießen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid