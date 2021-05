ATP Masters Madrid: Sinner profitiert von Aufgabe, Nishikori fixiert Zweitrundenkracher mit Zverev

Jannik Sinner steht dank eines Aufgabe seines Kontrahenten Guido Pella in der zweiten Runde des AT-Masters-1000-Turniers in Madrid. Gleiches gilt auch für Kei Nishikori, der nach einem Sieg über Karen Khachanov nun auf Alexander Zverev trifft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.05.2021, 14:02 Uhr

Jannik Sinner steht in Madrid in der zweiten Runde

Exakt 64 Minuten dauerte der erste Auftritt von Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, ehe Guido Pella beim Stand von 6:2 und 4:4 für den 19-Jährigen aufgrund einer Adduktorenverletzung aufgeben musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Youngster, der in der zweiten Runde auf Jan-Lennard Struff oder Alexei Popyrin trifft, einen exzellenten Eindruck hinterlassen.

Nicht minder beeindruckend stieß Casper Ruud in die zweite Runde des Sandplatzturniers vor. Der Norweger besiegte Felix Auger-Aliassime mit 6:1 und 6:4 und ließ in der gesamten Begegnung keinen einzigen Breakball zu. Er bekommt es nun mit Yoshihito Nishioka, der Filip Krajinovic in zwei Sätzen schlug, zu tun.

Mit Kei Nishikori nahm zudem ein weiterer Japaner in seine Auftakthürde: Der 31-Jährige setzte sich in einem mit Spannung erwarteten Erstrundenduell gegen Karen Khachanov mit 6:7 (6), 6:2 und 6:2 durch. Leichter wird die nächste Aufgabe für den Weltranglisten-43. aber nicht, wartet nun doch der ehemalige Madrid-Champion Alexander Zverev auf ihn.

Eine Überraschung gab es auf dem Court 5: Miami-Sieger Hubert Hurkacz vergab gegen John Millman drei Matchbälle und musste sich dem Australier mit 7:5, 6:7 (7) und 3:6 geschlagen geben. Zudem behauptete sich Alejandro Davidovich Fokina gegen Pierre-Hugues Herbert in drei Tiebreak-Sätzen.

