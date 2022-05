ATP Masters Madrid: Stefanos Tsitsipas nach Sieg über Andrey Rublev im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ins Halbfinale eingezogen. Der Grieche schlug Andrey Rublev mit 6:3, 2:6 und 6:4.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 22:17 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Madrid im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas steht beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid im Halbfinale: Der Grieche, der zu Beginn der Sandplatzsaison bereits das Turnier in Monte Carlo für sich entschieden hatte, besiegte Andrey Rublev in der ersten Night-Session-Partie am Freitag mit 6:3, 2:6 und 6:4.

Für Tsitsipas lief in der Caja Magica zunächst alles nach Plan, dank eines frühen Breaks zum 2:0 holte er sich den ersten Satz souverän mit 6:3. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt jedoch: Rublev agierte nun deutlich aggressiver und überließ seinem Kontrahenten nur zwei Spielgewinne.

Tsitsipas schlägt spät zu

Im alles entscheidenden dritten Satz wehrte Rublev beim Stand von 3:3 zunächst einen Breakball ab, zwei Games später schlug Tsitsipas dann aber zu. Anschließend servierte der Weltranglistenfünfte nach etwas weniger als zwei Stunden Spielzeit zum 6:3, 2:6 und 6:4-Erfolg aus.

In der Vorschlussrunde trifft Tsitsipas am Samstag auf den Gewinner der Partie zwischen Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime (hier im Live-Ticker). Das Halbfinale der oberen Hälfte bestreiten Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid