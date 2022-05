ATP Masters Madrid: Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime unter den letzten Acht

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid stehen Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime jeweils nach Zweisatz-Siegen im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 20:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas konnte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid Grigor Dimitrov erneut in zwei Sätzen ausschlaten

Stefanos Tsitsipas hat noch immer alle Chancen zwei ATP-Masters-1000-Sandplatz-Events hintereinander für sich zu entscheiden. Der Grieche, der im April seinen Titel in Monte Carlo verteidigen konnte, steht beim Combined-Turnier in Madrid im Viertelfinale. Tsitsipas besiegte im Achtelfinale Grigor Dimitrov mit 6:3, 6:4 und steht damit erst zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere in der spanischen Hauptstadt in der Runde der letzten Acht. Im Vorjahr war für den aktuell Weltranglisten-Fünften bereits in der zweiten Runde gegen den Norweger Casper Ruud Schluss gewesen.

Auger-Aliassime nächster Gegner von Zverev

Bereits vor zwei Wochen waren Tsitsipas und Dimitrov beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Barcelona ebenfalls im Achtelfinale aneinander geraten, auch damals konnte der Helene in zwei Sätzen 6:1, 6:4 reüssieren. Besonders der Aufschlag funktioniert aktuell beim 23-Jährigen ausgezeichnet, Dimitrov war als Returnspieler in beiden Partien sichtlich überfordert. Der ATP-Finals-Sieger von 2019 trifft im Viertelfinale auf den Russen Andrey Rublev, der seinerseits den Briten Daniel Evans 7:6 (7), 7:5 bezwang.

Klar weiter ist auch Felix Auger-Alliasime, der in einer überraschend schwachen Partie Jannik Sinner mit 6:1, 6:2 keinerlei Chance lies. Der Kanadier ist somit der nächste Gegner von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. Im Head-to-head der beiden führt der Hamburger mit 4:2, das bisher einzige Duell der beiden Kontrahenten auf Sand datiert aus dem Jahr 2019, als sich Zverev in der zweiten Runde von Monte Carlo 6:1, 6:4 durchsetzen konnte.

