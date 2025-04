ATP Masters Madrid: Zverev startet gegen den früheren „Angstgegner“

Alexander Zverev spielt heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid gegen Robert Bautista Agut. Zu Anfang seiner Karriere hatte Zverev mit dem nunmehr 37-Jährigen seine Probleme.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 07:49 Uhr

Alexander Zverev hat am Donnerstag gegen Mittag mit Frances Tiafoe trainiert, die wenigen Plätze für Zuschauer am Court 13 waren schnell gefüllt. Zverev wird die Einheit locker genommen haben, der Swagger aus München trägt auch bis in die Caja Magica. Hier hat der Deutsche bekanntlich schon zwei Mal den Titel geholt, 2018 im Endspiel gegen Dominic Thiem, drei Jahre später gegen Matteo Berrettini als Finalgegner.

Zum Auftakt seiner 2025er-Kampagne bekommt es Alexander Zverev heute mit Roberto Bautista Agut zu tun. Man geht dem Spanier wohl nicht zu nahe, wenn man sagt, dass sich der 37-Jährige auf der Schlussrunde seiner Karriere befindet. Was sich auch in den Ergebnissen niederschlägt. Drei Siegen standen vor Beginn der Veranstaltung in Madrid zehn Niederlagen gegenüber, der Erstrundenerfolg gegen Landsmann Jaume Munar kam so gesehen ein wenig überraschend.

Zverev hat gegen “RBA” seit 2015 nicht mehr verloren

An die Caja Magica hat Roberto Bautista Agut geteilte Erinnerungen: Im späten Herbst 2019 konnte er hier als, etwas böse formuliert, Side Kick des überragenden Rafael Nadal den Davis Cup gewinnen. Im Freien war das Halbfinale 2014 gegen eben jenen Nadal das Höchste der Gefühle. Im vergangenen Jahr musste „RBA“ sogar in die Qualifikation, verlor dort, rückte als Lucky Loser nach.

Das waren übrigens noch jene Zeiten, in denen Bautista Agut Alexander Zverev auf Süß hatte. Die ersten beiden Matches der beiden gingen nämlich an den Routinier, seit der Niederlage in Rotterdam 2015 hat Zverev indes alle fünf Matches gewonnen. Das bislang letzte 2023 in Monte-Carlo.

Und es deutet wenig darauf hin, dass es bei der heutigen achten Auflage dieses Duells anders laufen wird. Die Spielanlage von Bautista Agut ist ja eher auf den Hartplatz angelegt, Zverev kann überall sehr gut spielen, auf Rasen vielleicht vergleichsweise nicht ganz so gut. Aber dass über Nacht Gras über den Court im Stadium Manolo Santana wächst, ist eher ausgeschlossen.

