ATP Masters Miami: Alcaraz mit etwas Mühe gegen Lajovic weiter

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist mit der nächsten starken Vorstellung in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2023, 23:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz in Miami

Carlos Alcaraz hat den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gemacht. Der Spanier, der vor wenigen Tagen das Event in Indian Wells egwonnen hatte, schlug in der dritten Runde in Miami Dusan Lajovic mit 6:0 und 7:6 (5). Im Match zuvor hatte Alcaraz gegen Facundo Bagnis mit 6:0 und 6:2 besiegt.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Miami live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Nächste Gegner wird ein Lokalmatador sein: Tommy Paul. Der Australian-Open-Halbfinalist von Anfang 2023 gewann gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 7:5.

Alcaraz muss in ein Tiebreak

Das Duell Alcaraz gegen Lajovic hatte es in dieser Saison schon zwei Mal gegeben: in Buenos Aires und in Rio de Janeiro. Vor allem bei letzterer Gelegenheit konnte Lajovic den immer noch erst 19-jährigen Weltranglisten-Ersten ärgern. Diesmal übernahm Alcaraz von Beginn an die Kontrolle. Leistete sich aber im zehnten Spiel des zweiten Satzes einen kleinen Durchhänger: Als es nämlich darum gin, das Match auszuservieren.

Und so musste ein Tiebreak die Entscheidung im zweiten Akt bringen. Alcaraz fand zunächst wieder zurück in seine dominiante Rolle, führte mit 6:2 - und vergab drei Matchbälle in Folge. Die vierte Chance nutzte der Favorit aber mit einem Rückhand-Gewinnschlag.

In weiteren Matches am Sonntag erspielte sich Holger Rune mit einem Erfolg gegen Diego Schwartzman ein Treffen mit Taylor Fritz, der Denis Shapovalov besiegte. Und auch Andrey Rublev steht nach einem ungefährdeten Erfolg gegen Miomir Kecmanovic im Achtelfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Miami