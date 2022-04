ATP Masters Miami: Alcaraz nach Thriller-Sieg gegen Kecmanovic im Halbfinale

Carlos Alcaraz hat in einem mitreißenden Match gegen Miomir Kecmanovic das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami erreicht. Der 18-jährige Spanier gewann mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (5) und trifft nun auf Hubert Hurkacz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 04:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz nach dem verwerteten Matchball gegen Miomir Kecmanovic

Was für ein Auftritt von Carlos Alcaraz - aber auch: was für eine Vorstellung von Miomir Kecmanovic. Die beiden Youngster sorgten in der Nights Session am Donnerstag für ein echtes Highlight beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Mit dem besseren Ende für den Spanier. Alcaraz gewann mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (5) und zog damit wie schon vor wenigen Tagen in Indian Wells in das Halbfinale ein. Im Tennis Paradise war Alcaraz Rafael Nadal knapp unterlegen, in Miami geht es nun gegen Titelverteidiger Hubert Hurkacz.

Alcaraz und Kecmanovic lieferten über eine Spielzeit von 2:23 Stunden grandioses Tennis ab. Der Serbe sah am Ende schon wie der kommende Sieger aus, konnte aber eine 5:3-Führung im Tiebreak nicht zum Matchgewinn nutzen. Stattdessen holte sich Alcaraz die letzten vier Punkte im Match.

Hurkacz hilft Djokovic

Hurkacz hatte es in der ersten Partie des Tages nichtganz so spannend gemacht. Der Pole sorgte mit dem 7:6 (7) und 6:3 gegen Daniil Medvedev allerdings dafür, dass Novak Djokovic auch weiterhin die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste bleiben wird. Medvedev hätte bis ins Halbfinale kommen müssen, um in den ATP-Charts wieder in Führung zu gehen.

Im anderen Match der Vorschlussrunde stehen sich heute (ab 19 Uhr live bei Sky) Überraschungsmann Francisco Cerundolo und Zverev-Bezwinger Casper Ruud gegenüber.

