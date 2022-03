ATP Masters Miami: Alcaraz schlägt Tsitsipas, kein Sunshine Double für Fritz

Carlos Alcaraz ist mit einem 7:5 und 6:3 gegen Stefanos Tsitsipas in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen Indin-Wells-Champion Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2022, 06:34 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist auch in Miami kaum aufzuhalten

Nichts ist es geworden mit der Revanche für Stefanos Tsitsipas. Der Grieche hatte bei den US Open 2021 in einem mitreißenden Match gegen Carlos Alcaraz verloren, am Dienstagabend in Miami wollte Tsitsipas nun den Spieß umdrehen. Daraus wurde aber nichts. Alcaraz, der schon beim 1000er in Indian Wells ins Halbfinale vorgestoßen war, steht nach einem 7:5 und 6:3 nun auch im Viertelfinale von Miami.

Dort trifft der spanische Teeanger auf Miomir Kecmanovic, der den Lauf von Taylor Fritz beendete. Kecmanovic schlug den Überraschungs-Champion von Indian Wells mit 3:6, 6:1 und 6:4. Titelverteidiger Hubert Hurkacz ist ebenfalls weiterhin im Rennen. Und der letzte Mann, der zwischen Daniil Medvedev und dessen Rückkehr an die Spitze der ATP-Weltrangliste steht.

Zverev nun gegen Ruud

Hurkacz gewann gegen Lloyd Harris mit 7:6 (3) und 6:2 und trifft in der Runde der letzten acht auf Medvedev. Bei einem Erfolg des Russen kehrt dieser wieder auf Position eins zurück. Der derzeit führende Novak Djokovic darf aufgrund der Einreisebestimmungen in den USA nicht am Turnier in Miami teilnehmen.

Alexander zverev hatte schon früher am Dienstag souverän das Viertelfinale erreicht. Nach dem 6:4 und 6:4 gegen Thanasi Kokkinakis geht es für Zverev nun gegen Casper Ruud.

