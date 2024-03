ATP Masters Miami: Alexander Zverev - "Hoffe, dass ich weiterhin so spielen kann"

Alexander Zverev hat das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events in Miami ohne Satzverlust erreicht. Der Deutsche will seine starke Form nun auch gegen Fabian Marozsan bestätigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 07:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ließ Karen Khachanov im Achtelfinale keine Chance

Zweifel am Sieg ließ Alexander Zverev in der Neuauflage des Olympia-Endspiels nie aufkommen. Der gebürtige Hamburger setzte sich im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gegen Karen Khachanov nach nur 69 Minuten mit 6:1 und 6:4 durch und zog in Florida somit ohne Satzverlust ins Viertelfinale ein.

"Natürlich bin ich sehr froh, gegen einen Spieler wie Karen 6:1, 6:4 zu gewinnen - da muss man schon in Ordnung spielen", erklärte Zverev nach dem Match im "Sky"-Interview. "Es ist nicht viel falsch gelaufen. Ich hoffe, dass ich weiterhin so spielen kann."

Zverev winkt neuerliches Duell mit Alcaraz

Im Viertelfinale trifft Zverev auf den ungarischen Überraschungsmann Fabian Marozsan, der sich im Achtelfinale gegen Alex de Minaur behauptete. Gegen den Weltranglisten-57. hat der deutsche Olympiasieger bislang noch nicht gespielt. Zverev wird allenfalls gewarnt sein, hat Marozsan in seinem Lebenslauf doch bereits einen Sieg über Carlos Alcaraz stehen.

Apropos Alcaraz: Sollte Zverev gegen Marozsan gewinnen, könnte es für ihn zu einem Wiedersehen mit dem zweifachen Grand-Slam-Sieger kommen. Der Spanier trifft im Viertelfinale seinerseits auf Grigor Dimitrov. Das bislang letzte Duell zwischen Alcaraz und Zverev ging vor zwei Wochen klar an den Weltranglistenzweiten, zu Jahresbeginn hatte Zverev im Australian-Open-Viertelfinale die Oberhand behalten.

