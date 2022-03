ATP Masters Miami: Alexander Zverev scheitert an Casper Ruud

Alexander Zverev ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami ausgeschieden. Zverev unterlag Casper Ruud mit 3:6, 6:1 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 05:03 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Mittwochabend in Miami

Da hat Alexander Zverev eine groß Chance liegen gelassen: Die deutsche Nummer eins unterlag im dritten Vergleich erstmals Casper Ruud und verpasste mit dem 3:6, 6:1 und 3:6 den Einzug ins Halbfinale. Dort wartet auf Ruud nun der argentinische Überraschungsmann Francisco Cerundolo. Letzterer hatte von der Aufgabe von Jannik Sinner früher am Mittwoch profitiert.

Ruud nutzte im ersten Satz seine Chancen besser als Zverev, gewann erstmals einen Durchgang gegen den gebürtigen Hamburger. Im zweiten Akt schien Zverev die Verhältnisse dann gerade zu rücken. Musste aber in der Entscheidung gleich wieder wieder seinen Aufschlag abgeben. Casper Ruud überzeugte in dieser Phase vor allem mit seiner Vorhand, ging mit 4:1 in Führung.

Ruud beendet Match mit einem Ass

Im siebenten Spiel schien sich für Zverev eine kleine Tür zu öffnen, Ruud lud ihn mit zwei einfachen Fehlern zum 15:30 ein. Und gewann das Aufschlagspiel dennoch noch. Nach 1:38 Stunden Spielzeit besiegelte Ruud mit einem Ass seinen erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers auf Hartplatz. Darüber hinaus war es der wertvollste Sieg von Ruud, was die Platzierung des Gegners in den ATP-Charts anbelangt: Gegen eine Nummer vier hatte der Norweger noch nie gewonnen. Zverev wird trotz der Niederlage ab Montag übrigens wieder auf Rang drei hochklettern.

Am heutigen Donnerstag hat Daniil Medvedev im dritten von vier Viertelfinali die Chance, wieder den Sprung an die Spitze der ATP-Weltrangliste zu fixieren. Dazu muss Medvedev Titelverteidiger Hubert Hurkacz besiegen. Den letzten Platz in der Vorschlussrunde machen sich dann Miomir Kecmanovic und Carlos Alcaraz untereinander aus.

Hier das Einzel-Tableau in Miami