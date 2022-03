ATP Masters Miami: Alexander Zverev vs Thanasi Kokkinakis im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) trifft im Achtelfinale der Miami Open auf Thanasi Kokkinakis (ATP-Nr. 97). Das Match gibt's ab 18 Uhr im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 11:00 Uhr

Alexander Zverev war zufrieden mit seinen ersten Auftritten bei den Miami Open: Gegen Borna Coric waren zwar drei Sätze nötig, aber Zverev war froh, am Ende aggressiv durchgezogen und genau ein solches Match siegreich bestritten zu haben.

Und gegen Mackenzie McDonald: Hatte er gar nichts anbrennen lassen beim 6:2, 6:2, "ich bin froh, dass ich meinen Rhythmus etwas gefunden habe", sagte er im Anschluss. "Ich denke, das Turnier wird von hier an noch härter werden, aber ich bin bereit."

Härter könnte es nun tatsächlich werden für Zverev. Er trifft nun auf Thanasi Kokkinakis - und der hatte einen famosen Saisonbeginn. Kokkinakis, hoch talentierter Australier und lange verletzt, gewann völlig überraschend das ATP-Turnier in Adelaide zum Jahresauftakt, schob sich auch damit wieder unter die Top 100. Im Jahr 2015 stand er bereits mal auf Platz 69.

Zverev-Gegner Kokkinakis: Erster Turniersieg in 2022

In Miami hat Kokkinakis bislang Richard Gasquet, Diego Schwartzman und Denis Kudla aus dem Turnier genommen. Mit einem Sieg gegen Zverev könnte er die Top 70 wieder knacken.

Für Zverev geht es in Miami auch darum, einen positiven Schwenk in Richtung Sandplatzsaison mitzunehmen, denn 2022 lief noch nicht so, wie es seine Ansprüchen gerecht wird: Bei den Australian Open verlor er im Achtelfinale glatt, zuletzt standen die Disqualifikation in Acapulco und ein frühes Aus in Indian Wells in der Statistik.

Wann spielt Zverev gegen Kokkinakis?

Das Achtelfinalmatch der Miami Open 2022 zwischen Alexander Zverev und Thanasi Kokkinakis ist für 18 Uhr MESZ angesetzt. Ihr seid live dabei auf Sky, dort im TV und via Livestream. Und natürlich im Liveticker bei uns!

