ATP Masters Miami: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld

In dieser Woche beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Alle Infos zum Klassiker im Tennis Paradise findet Ihr hier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images Finalist Jannik Sinner (l.) und Champion Daniil Medvedev (r.) in Miami 2023

Wer ist in Miami 2024 dabei?

Nicht dabei sein wird der Weltranglistenerste und sechsfache Champion Novak Djokovic aus Serbien, der nach seinem überraschenden Aus in der 3. Runde von Indian Wells gegen den Italiener Luca Nardi auf ein Antreten in Florida verzichtet und den Fokus auf die Vorbereitung für die Sandplatzsaison legen wird. Die restlichen Spieler der Top 10 werden am Start sein.

Wer sind die Favoriten?

Als größte Anwärter auf den Sieg gelten die drei Top-Spieler, die auch dem Turnier in Indian Wells ihren Stempel nachhaltig aufdrückten: Champion Carlos Alcaraz aus Spanien, der nach einer Durststrecke seinen ersten Titel nach Wimbledon 2023 einheimsen konnte. Finalist Daniil Medvedev, der sich erstmals mit den Courts in der kalifornischen Wüste anfreunden und letztes Jahr in Miami triumphieren konnte. Und der Südtiroler Jannik Sinner, der die Halbfinalpartie gegen den späteren Turniersieger anfangs klar dominierte, ehe er seine erste Niederlage der Saison hinnehmen musste und als Vorjahresfinalist nach Florida reisen wird. Bei einem guten Start ins Turnier könnte auch Alexander Zverev, der nach der Absage Djokovics an Nr. 4 gesetzt sein wird, ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden.

Wer überträgt das Turnier in Miami im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches der Männer und auch der Frauen live im TV bzw. über Sky Q.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es nach der Setzliste, dann sollte das Viertelfinale der Herren wie folgt aussehen:

1 Carlos Alcaraz (ESP) – 8 Hubert Hurkacz (POL)

4 Alexander Zverev (GER) – 6 Holger Rune (DEN)

3 Daniil Medvedev – 7 Casper Ruud (NOR)

2 Jannik Sinner (ITA) – 5 Andrey Rublev

Wie viel Preisgeld gibt es in Miami zu gewinnen?

So sieht die Aufteilung des Preisgelds in Miami 2024 aus (alle Angaben in US Dollar):

Champion 1.100.000.- Finalist 585.000.- Halbfinale 325.000.- Viertelfinale 185.000.- Achtelfinale 101.000.- 3. Runde 59.100.- 2.Runde 34.500.- 1. Runde 23.250.-

Hier das Einzel-Tableau in Miami