ATP Masters Miami: Alle Infos, TV, Auslosung, Favoriten, Preisgeld

Mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Miami steht der zweite Teil des “Sunshine Double” an. Hier findet Ihr alle Infos zum Klassiker in Florida.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2025, 19:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Grigor Dimitrov nach dem Halbfinale in Miami 2024

Wer spielt, wer fehlt in Miami?

Der große Abwesende ist und bleibt Jannik Sinner. In Miami ganz besonders, denn im vergangenen Jahr hat Sinner das Turnier in souveräner Art und Weise gewonnen, im Endspiel gegen Grigor Dimitrov. Aber: aufgrund seiner Sperre wird Sinner erst wieder zum 1000er in Rom zurückkehren.

Wer sind die Favoriten in Miami 2025?

Die Liste der Sieganwärter für das zweite ATP-Masters-1000-Event der Saison ist erstaunlich lang. Und geht natürlich bei Carlos Alcaraz los, der im Hard Rock Stadium ja auch schon einen Titel geholt hat.Als Nummer eins geht Alexander Zverev ins Turnier - und möchte sich nach dem frühen Ausscheiden in Indian Wells rehabilitieren. Oder wie wäre es mit dem wiedererstarkten Daniil Medvedev? Und natürlich sollte man auch Novak Djokovic nicht vergessen. Wenn der Serbe denn in Miami antritt.

Wer überträgt Miami im TV und Livestream?

Die Matches in Miami werden im TV von Sky übertragen, täglich ab 17 Uhr MEZ. Darüber hinaus gibt es alle Partien auch im Livestream bei WOW.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Ergebnisse der Auslosung findet Ihr hier, sobald das Draw steht.

Wie viel Preisgeld gibt es in Miami 2025 zu gewinnen?

Hier das Preisgeld für das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami 2025 (alle Angaben in US Dollar):

Runde Preisgeld Champion 1.124.380.- Finalist 597.890.- Halbfinale 332.160.- Viertelfinale 189.075.- Achtelfinale 103.225.- 3. Runde 60.400.- 2. Runde 35.260.- 1. Runde 23.760.-