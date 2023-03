ATP Masters Miami: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung

Am Mittwoch, 22.03.2023, beginnt in Miami das zweite ATP-Masters-1000-Event des Jahres. Sky überträgt alle Matches täglich ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei WOW. Hier gibt es alle Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 19:04 Uhr

© Getty Images Casper Ruud musste sich 2022 im Endspiel Carlos Alcaraz geschlagen geben

Wer spielt, wer fehlt in Miami?

Auf der Liste der Abwesenden steht Novak Djokovic ganz oben. Der Serbe darf nach wie vor nicht in die USA einreisen. Auch Rafael Nadal verzichtet auf den Start in Miami. Der Spanier bereitet sich stattdessen auf den Beginn der Sandplatzsaison vor. Ansonsten sind die besten Spieler der Welt allesamt in Miami am Start.

Wer ist der Titelverteidiger?

Im vergangenen Jahr hat Carlos Alcaraz im Hard Rock Stadium in Miami seinen ersten Masters-1000-Titel geholt. Alcaraz gewann das Endspiel gegen Casper Ruud mit 7:5 und 6:4. Die beiden sollten sich ein paar Monate später auch im Finale des US Open wiedersehen, wo ebenfalls der Spanier das bessere Ende für sich hatte.

Wer sind die Favoriten?

Vorneweg sind sicherlich Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev, die beiden Finalisten von Indian Wells, zu nennen. Einen guten Eindruack hat dort auch Jannik Sinner hinterlassen. Größere Fragezeichen stehen hinter Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud. Für einen Heimsieg ist wohl Taylor Fritz der erste Kandidat, auch wenn Frances Tiafoe in Indian Wells noch eine Runde weitergekommen war als sein Landsmann. Wenn Alexander Zverev seine ansteigende Form prolongiert, könnte für den Deutschen auch ein tiefer Run drin sein.

Wer überträgt das Turnier in Miami im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches täglich ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei WOW.

Was hat die Auslosung gebracht?

Dominic Thiem eröffnet gegen Lorenzo Sonego, Alexander Zverev bekommt es nach einem Freilos entweder mit Taro Daniel oder Arthur Rinderknech zu tun. Geht es nach der Setzliste, dann würden die Viertelfinali so aussehen:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Holger Rune (DEN/7) Casper Ruud (NOR/3) Andrey Rublev (RUS/6) Daniil Medvedev (RUS/4) Hubert Hurkacz (POL/8) Stefanos Tsitsipas (GRE/2) Félix Auger-Aliassime (CAN/5)

Wer hat in den letzten Jahren in Miami gewinnen können?

Hier die Siegerliste des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami seit 2010 (bis 2018 wurde in Key Biscayne gespielt):

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2022 Carlos Alcaraz Casper Ruud 7:5, 6:4 2021 Hubert Hurkacz Jannik Sinner 7:6 (4), 6:4 2020 nicht ausgetragen 2019 Roger Federer John Isner 6:1, 6:4 2018 John Isner Alexander Zverev 6:7 (4), 6:4, 6:4 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7:6 (3), 4:6, 6:0 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:3 2013 Andy Murray David Ferrer 2:6, 6:4, 7:6 (1) 2012 Novak Djokovic Andy Murray 6:1, 7:6 (4) 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 7:6 (4) 2010 Andy Roddick Tomas Berdych 7:5, 6:4