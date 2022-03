ATP Masters Miami: Alle Infos, TV, Spieler, Favoriten

Ab dem 23. März geht in Miami das zweite ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres über die Bühne. Sky überträgt dabei alle Matches live. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 09:21 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz hat 2021 in Miami seinen größten Triumph gefeiert

Wer sind die Favoriten?

Die Matches während der vergangenen zehn Tage in Indian Wells haben gezeigt, dass neuerdings auch auf der Männer-Tour alles möglich ist. Nun ist aber nicht zwingend davon auszugehen, dass Daniil Medvedev und Alexander Zverev, die beiden Topgesetzten in Miami, wieder so früh aus dem Turnier ausscheiden wie im Tennis Paradise. Interessant wird der Antritt von Titelverteidiger Hubert Hurkacz werden, der Pole hat aus dem Vorjahr 1.000 Punkte zu verteidigen. Auch Nick Kyrgios sollte man nach den starken Auftritten in Indian Wells auf der Rechnung haben.

Wer fehlt in Miami?

Neben Novak Djokovic, der nicht in die USA einreisen durfte, wird in Miami auch der überragende Spieler der Saison 2022 fehlen: Rafael Nadal verzichtet auf einen Start in Florida, bereitet sich lieber auf den Einstieg in die Sandplatzsaison vor.

Wo gibt es das Turnier im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier von Miami wird im TV und Livestream von Sky übertragen. Die Matches beginnen täglich um 17 Uhr MEZ.

Was hat die Auslosung ergeben?

Geht es papierformgemäß nach der Auslosung, sollten die Viertelfinali wie folgt aussehen:

Daniil Medvedev (RUS/1) Huebert Hurkacz (POL/8) Stefanos Tsitsipas (GRE/3) Félix Auger-Aliassime (CAN/7) Matteo Berrettini (ITA/4) Andrey Rublev (RUS/5) Alexander Zverev (GER/2) Casper Ruud (NOR/6)

Hier die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami

Hier die Sieger in Miami seit 2010:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2021 Hubert Hurkacz Jannik Sinner 7:6 (4), 6:4 2020 nicht ausgetragen 2019 Roger Federer John Isner 6:1, 6:4 2018 John Isner Alexander Zverev 6:7 (4), 6:4, 6:4 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7:6 (3), 4:6, 6:0 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:3 2013 Andy Murray David Ferrer 2;6, 6:4, 7:6 (1) 2012 Novak Djokovic Andy Murray 6:1, 7:6 (4) 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 7:6 (4) 2010 Andy Murray Tomas Berdych 7:5, 6:4